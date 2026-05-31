”声優の大塚明夫さんからヒントをもらってサインハンコとお名前シールを作りました♪妻も考えていたようですぐに実行〜昔書いてあったサインからこんなことが出来るんですね〜ただ…明夫さんのに間に合いませんでしたごめんなさい〜でもこれで本の巻末に気持ちを印せますし色々と使えそうです♪”5月26日、Xにこういう投稿をしたのは声優の津久井教生さんだ。津久井さんは2019年3月に体の異変を感じ、9月ににALS（筋萎縮性側索硬