大学受験を控えた17歳からの約2年半、ライターの桑沢まりかさんは子どものころから父親のようにかわいがってくれた教師から性暴力の被害にあった。教師という強い立場を利用したグルーミングは桑沢さんの抵抗を封じ、行為が行われる「そのとき」、桑沢さんは心を空っぽに自分を「モノ」化することで乗り切るしかなかった。この状況は後に専門家のカウンセリングを受け、強いストレスやトラウマを受けたときに起こる「解離（記憶や