総再生回数2億6000万回超えの料理人YouTuberフランス在住の料理家・えもじょわさんの新刊『お菓子作り、もっと簡単においしくできる方法を一から考えてみました。-パリ在住料理家のスイーツレシピ-』（パイ インターナショナル）が5月20日に発売され、またたくまにアマゾンのデザート・スイーツ部門で1位になった。ネット上には「いつも上手く切れなかったので、スポンジの切り方めちゃくちゃ助かります！」「スプーン1本でこんな