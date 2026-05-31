◇ア・リーグブルージェイズ ― オリオールズ（2026年5月30日ボルチモア）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が30日（日本時間31日）、敵地でのオリオールズ戦に「5番・三塁」で出場。2試合連続となるタイムりーをマークした。2―1で迎えた8回1死一、二塁の第4打席で2点適時二塁打を放った。フルカウントからオリオールズ3番手左腕エーキンの高めスライダーを引っ張ると、強烈なライナーが左翼線を破って2者が生還し