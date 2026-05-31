仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の公式SNSが28日に更新され、市川團子が演じる森乱の扮装写真が公開された。歌舞伎界の若手として注目を集める團子にとって初の大河ドラマ出演となり、SNSでは「眉目秀麗」「凛々しい」「待ってました」などの声が相次いでいる。【写真あり】新キャストを公開！父は大物俳優『豊臣兄弟！』は、2026年放送の大河ドラマ第65作。天下人・豊臣秀吉を支えた