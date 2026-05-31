金融庁の統計によると、2025年12月末時点でNISAの口座数は約2,800万口以上に上っています。しかしその一方で、開設後に取り引きされていない口座がそのうちの約3割もあると言われます。NISAは魅力的な税制優遇制度ですが、誰しもが得をする万能な制度ではありません。本記事では、生方 正氏の著書『副業禁止の会社員、公務員でもできるFIRE入門 節約、ポイ活からでも資産1億円を築く方法』（WAVE出版）より一部を抜粋・再編集し、N