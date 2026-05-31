自分より体格の小さな女性を目がけて体当たり…数々の被害の声が上がり、近年社会問題になっている"ぶつかりおじさん"。しかし、中には少し女性側が自意識過剰になってしまっているケースもあるようだ。【写真】あなたがぶつかったのは私じゃない！犯人はそこの黄色い奴です！先日、SNS上で大きな注目を集めているのは「昨日スマホ見ながら歩く女性とすれ違った時に、『ブツオジウザっ』と言われました。多分ぶつかりオジさんウザ