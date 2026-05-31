マツダ新型「軽バン」発売！マツダは2026年5月28日、軽商用バン「スクラムバン」の商品改良を発表・発売しました。今回の改良では、内外装のデザイン刷新による質感向上に加え、最新の先進安全技術の導入や快適装備の拡充が行われ、時代に即した大幅な進化を遂げています。【画像】超カッコいい！ これがマツダ新型「軽バン」です！（9枚）スクラムバンにおいては、近年の市場ニーズに応える形で、ターボエンジンの力強い走