＜ショップライトLPGA2日目◇30日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞海外メジャー「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、第2ラウンドが進行中。午後組の選手がプレーしている。【写真】シブコのJK時代、見たことありますか？日本勢は8人が出場。8位で迎えた岩井千怜が、後半の4番終了時点でスコアを2つ伸ばしてトータル4アンダー・5位タイに順位を上げている。岩井明愛がトータル3アンダ