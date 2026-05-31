【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン【実際の映像】駅前で渋滞に巻き込まれる＆神対応のレア光景29日に開催されたラリー・ジャパンの初日。日本で開催されている今大会で、日本人ドライバーの勝田貴元（トヨタ）が乗るGRヤリスが、一般車に挟まれて駅前の渋滞に巻き込まれる一コマが捉えられ、その様子が中継の中でも話題となった。豊田市駅前で行われたリエゾン区間の中継でのこと。現地リポーターの沢口愛華から