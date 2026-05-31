知れば知るほどおもしろい易の世界【キーワード５ 吉と凶】 両方をとってはじめて道が見えてくる 人間には煩悩があり、私たちは欲に沿って生きています。そうして願望実現のために四苦八苦するわけですが、易では「陽をつかむには陰をつかむことが大切」と考えます。吉ばかりとっていてはだめで、その吉と同等の凶も受けなければいけません。その２つを経験したうえで相殺することが中庸につながり、願いが叶い