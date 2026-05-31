富士山を走って登るマラソン大会がある スタートとゴールの標高差3000m 富士山には、走って山頂を目指す「富士登山競走」というマラソン大会があります。歩いて登るだけでも大変な富士山を、走りながら登るこの大会は、世界的にも珍しい山岳レースとして知られています。 富士登山競走は、戦後復興期に町おこしや体育振興を目的として1948年に始まり、70年以上の歴史をもつ大会です。7月に開催され、