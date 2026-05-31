自転車の青切符制度が始まって、まもなく2か月となりますが、その制度を悪用したとみられる詐欺事件が各地で確認されています。詐欺被害に遭わないように、青切符の交付手順や反則金の納め方を具体的に解説します。 ■警察官「自転車の場合も、向こうに行きたいのであれば、こう行く。それか、降りて歩道に上がって押していく。」福岡市のJR博多駅周辺では5月25日、警察官が自転車の交通違反に目を光らせていました。◼