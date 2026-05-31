◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。今季初の３試合連発となる１１号に期待がかかる。先発は自身２連勝中の佐々木朗希投手（２４）。チームは今季最長の６連勝中と波に乗っており、日本人コンビがけん引したいところだ。大谷は昨