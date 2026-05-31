高市総理15年来の“悲願”ともいえる「国旗損壊罪」法案が、今国会での成立に向けて動き出している。何をすれば罰せられるのか、逆にどこまでは許されるのか――その境界線は、「ケースバイケース」と言わざるを得ないほど曖昧だ。【写真を見る】【高市総理の悲願】「立法事実」より「法制化」優先…『国旗損壊罪』法案成立の意義とは 「ほとんど適用されることはない」指摘の声も【edge23】なぜこの法案は今、成立へと急加速して