7人組女性アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏が、初写真集を7月23日に発売することが決定した。グループ「CANDY TUNE」メンバーによるソロ写真集出版は今回が初となる。予約受付は6月2日正午より開始する。【写真】美脚スラリ！ベッドの上でまどろむ村川緋杏「KAWAII LAB.」発のアイドルグループとして注目を集める「CANDY TUNE」は、2024年にリリースした「倍倍FIGHT!」がTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を獲得する