相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。5月31日（日）放送の同番組では、相葉が小峠英二（バイきんぐ）と澤部佑（ハライチ）とともに、神奈川県横浜市保土ヶ谷区で今が旬の“新玉ねぎ”の絶品料理を学ぶ。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回お世話になるのは、江戸時代から13代続く農家さん。オリジナル野菜を含む100種類以上もの野菜を栽培・販売しているという。さっそ