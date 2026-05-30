変形性関節症は、加齢と共に増加し、生活の質を大きく低下させる可能性がある疾患です。関節の痛みや可動域の制限を引き起こし、進行すると日常生活にも支障をきたします。どんな人が変形性関節症を発症しやすいのでしょうか? また、どのように進行していくのでしょうか? 「田中整形外科医院」の田中先生に解説していただきました。 編集部 まず、変形性関節症について教えてください。 田中先生 変形性関節症は、関節