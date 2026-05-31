【その他の画像・動画等を元記事で観る】 相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいくテレビ朝日『相葉マナブ』（毎週日曜 18時～）。 5月31日は神奈川県横浜市保土ヶ谷区で、相葉が小峠英二（バイきんぐ）と澤部 佑（ハライチ）とともに、今が旬の“新玉ねぎ”の絶品料理をマナブ。 ■そのまま食べても甘くておいしい! 相葉が今が旬の甘みが強い“新玉ねぎ”を満喫 今回お世話になるのは