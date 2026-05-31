中国のポータルサイト・捜狐に28日、「家電はなぜこっそりと値上げしているのか」との記事が掲載された。記事は、「家電がいつの間にか高くなっているとの声が中国で広がっている」と指摘。これまで「待てば安くなる」が当たり前だった家電市場で、逆に「待つほど高くなる」現象が起き始めているとした。そして、福建省在住の女性の話として、最近、新居用に家電をそろえていた際、気になっていた食洗機の価格が大幅に上昇している