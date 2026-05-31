8人組グループ・timeleszの橋本将生が、12月4日公開『お姉ちゃんの翠くん』で映画初主演を務めることが決定した。目黒あむ氏の大人気同名コミック（集英社刊）を実写化。橋本演じる姉の彼氏・雪代翠（ゆきしろ・みどり）に恋した女子高生・スイによる切ないラブストーリーを描く。スイ役は日本アカデミー賞新人賞を受賞した中島瑠菜が務める。【動画】橋本将生＆中島瑠菜からコメントが到着女子高生のスイは、お姉ちゃんの彼氏