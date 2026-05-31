2021年（令3）秋、巨人で3度目の監督を務められていた原辰徳さんから3軍監督のお話を頂いた。私はFAで自分から巨人を出ている。二度とそのユニホームを着ることはないだろうと思っていた。こんな自分を戻せる人は原さんしかいない。ありがたかった。3軍は育成の場。独立リーグ、四国アイランドリーグplusの高知ファイティングドッグス監督時代に怒りすぎた反省がある。空気みたいな存在で、間抜けでいいと思っていた。「こん