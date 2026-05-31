timeleszの橋本将生（26）が映画「お姉ちゃんの翠くん」（監督木村真人、12月4日公開）で映画初主演する。昨年2月にtimeleszの新メンバーとなって約1年での大役。「物凄く驚いています」と素直な思いを語った。同名人気少女漫画が原作。中島瑠菜（19）演じるヒロインが恋心を抱いてしまう、姉の彼氏という役どころだ。木村監督や中島と「細かい気持ちの変化、目線、しぐさ、表情全てにこだわって作りたい」と話し合っており「