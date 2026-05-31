お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が31日放送される。放送300回となる記念回には「中庭を囲う二世帯住宅」が登場する。【スゴイ家】放送300回！ナレーションを務めるアンガ山根田中と遼河が訪れたのは神奈川県大磯町。2025年築の木造2階建て、敷地面積は230.4平方メートル、28.8坪だ。玄関は1.7帖。2方向から靴の脱ぎ