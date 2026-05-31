なにわ男子・西畑大吾が、筋金入りの“CoCo壱愛”をさく裂させた。30日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、「カレーハウスCoCo壱番屋」を深掘り。西畑は「CoCo壱っていうのは足し算なんです」と名言を放ち、自身の推しカレー“西畑スペシャル”を紹介する。(左から)佐久間大介、西畑大吾○佐久間大介、CoCo壱は「けっこう俺行ってるよ」テーマを知るやいなや、S