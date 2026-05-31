1995年の放送開始から、“人と自然”をテーマに手作りの感動と挑戦を届けてきた日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00〜)が、6月21日に放送1000回を迎える。節目を前に、城島茂、横山裕、森本慎太郎、藤原丈一郎、松島聡、高地優吾が集結し、思い出の企画や“DASHらしさ”を語り合った。(前列左から)横山裕、城島茂、森本慎太郎(後列左から)高地優吾、藤原丈一郎、松島聡○高地優吾は「100人食堂」、松島