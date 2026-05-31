ロッテの河村説人は4月10日の西武戦に先発し、6回・92球を投げ1失点に抑えた登板後は、ファームで調整している。ファームでは「球数も最近は抑えられているので、いいかなと思っています」と、5月5日の楽天二軍戦こそ5回1/3を投げ105球だったが、4月17日のヤクルト二軍戦が6回・61球、4月28日のソフトバンク戦が6回・67球、5月14日のヤクルト二軍戦が6回・76球、5月23日の西武二軍戦が4回・59球、5月30日の広島二軍戦が6回・97