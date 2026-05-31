小学1年生と年長の子どもを育て、ラジオでも子育て番組を担当するなど、“パパの顔”も話題となっている小池徹平。きょう31日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演し、テレビ初公開となるパパとしての姿を、600点以上のプライベートショットからたどっていく。涙する小池徹平○妻が提供した写真558枚・動画43本で子育て術に迫る小池と20年来の付き合いで、パパの先輩でもある杉浦太陽は