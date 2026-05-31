30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、同日の日本ハム戦で2安打3盗塁2得点の活躍を見せた巨人・浦田俊輔について言及した。2番セカンドでスタメン出場した浦田は0−0の初回一死走者なしの第1打席、有原航平の初球を捉えセンター前に運ぶと、続く松本剛の初球に二塁盗塁成功。松本剛のレフトへの安打で先制のホームを踏んだ。3−0の3回無死走者なしの第2打席、遊失で