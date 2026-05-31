俳優の吉川愛が、7月期のテレビ朝日金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』(毎週金曜23:15〜24：15)で主演を務めることが、わかった。テレビ朝日金曜ナイトドラマ『名探偵のままでいて』同作は、第21回「このミステリーがすごい!」で大賞を獲得した小西マサテル氏の同名小説の初映像化作品。孫娘・楓が持ち込む“謎”を認知症の祖父が解き明かす、これまでにない“安楽椅子探偵ミステリー”となっている。2人は楓の周囲で起きた不