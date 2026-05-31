京セラDのオリックス-中日戦30日に京セラドーム大阪で行われたプロ野球の交流戦、オリックス-中日戦のセレモニアルピッチに、9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKAとMIIHIが登場。観客を魅了し、SNSでも様々な声が上がった。京セラドームに降臨したのは、ともに関西出身のMAYUKAとMIIHIだった。マウンドやや手前から、捕手役へボールを投じた2人。MAYUKAはノーバウンド、MIIHIの投球は3バウンドだった。球場は歓声に包