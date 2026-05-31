青い空に地平線、愛らしい動物や小さなおうち。神戸市立小磯記念美術館（神戸市東灘区）で、特別展「絵本作家・葉祥明の世界―メルヘンから平和へ」が開かれている。画家・絵本作家である葉祥明さん（1946年〜）の画業初期から近年までを約100点で紹介する関西初の大規模展で、絵本原画や油彩画などを通して、その創作世界の広がりをたどる。8月16日（日）まで。神戸市立小磯記念美術館（神戸市東灘区）葉さんは熊本市出身。19