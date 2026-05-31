鈴木唯人を指導した市立船橋サッカー部の波多秀吾監督5月15日の北中米ワールドカップの最終メンバー発表は、学校の教室で1人で見ていた。「怪我もあったし、本当に選ばれるかどうか分からない状態でした。間に合うとは聞いていましたが、やっぱり不安の方が大きかったので、名前を呼ばれた時はホッとしたというか、本当に嬉しかったです」こう素直な思いを口にするのは市立船橋サッカー部の波多秀吾監督。「それまで2人の鈴木