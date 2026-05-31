ｔｉｍｅｌｅｓｚ・橋本将生（２６）が、「お姉ちゃんの翠くん」（１２月４日公開、木村真人監督）で映画初主演することが３０日、分かった。ヒロインは女優・中島瑠菜（１９）が務める。目黒あむ氏による累計１５０万部突破の同名漫画が原作。女子高生の翠（すい、中島）が、姉の彼氏・翠（みどり、橋本）と受験勉強をきっかけに急接近し、「絶対に好きになってはいけない人」に恋心を抱いてしまうラブストーリー。橋本は、