お笑いコンビ「千鳥」の大悟が３０日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。芸能界の恩人を明かした。大悟は過去に一度だけＭＣの加藤浩次と「一緒に飲んだことがある」という。ほとんどつながりがなかったが、加藤の「大悟に会いたい」という希望からマネジャーを通して実現したそう。加藤はお笑いコンビ「極楽とんぼ」の相棒・山本圭壱が復帰して「ロンドンブーツ、ココ