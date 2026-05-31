道路脇に止まっていた車がエンジンをかけた直後に爆発し、炎が噴き上がる瞬間がカメラに捉えられた。車には2人が乗っていたが、すぐに避難して難を逃れた。路上で起きたハプニングとは。街中が騒然…車が炎上トルコ南部の街・メルシンで、道路脇に止まっている白い車。すると突然、激しい炎が噴き上がった。車内にいた2人は、すぐに犬を連れて避難した。別のカメラでは、歩道で食事をしていた人たちが慌てて車から離れる様子もみら