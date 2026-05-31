timelesz橋本将生（26）が、映画「お姉ちゃんの翠くん」（木村真人監督、12月4日公開）で映画初出演にして主演を飾ることが30日、分かった。同名人気漫画が原作。女優の中島瑠菜（19）演じるヒロイン・咲苗翠が、姉の彼氏で苦手だったはずの雪代翠（橋本）に恋に落ちてしまうラブストーリー。橋本は連続ドラマでの主演経験もあるが、今回がスクリーンデビュー作。単独主演という大役に「自分でもものすごく驚いています」とうれし