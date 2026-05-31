歌手で女優の小柳ルミ子（73）が30日、東京・日本武道館で「昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra」に出演した。麻実れい（76）真琴つばさ（61）黒木瞳（65）ら宝塚歌劇団のレジェンドOG12人が集結。ステージでは「糸」「川の流れのように」など名曲25曲を歌唱。美しい歌声で武道館を魅了し「宝塚だからできること。もう1回やりたい。ぜひ恒例化してもらえたら」と早くも再集結を熱望していた。