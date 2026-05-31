演歌歌手天童よしみ（71）が30日、東京・渋谷区のシール交換カフェ「しぇあぷく原宿店」の一日店長を務めた。自称シール歴26年。幅広い年齢層の限定45人のお客さんとのシール交換を実施。「世代を超えて、多分普段なかなか演歌を聴かない方たちがこうやってお越しいただいているので、ぜひ、演歌も聴いていただければうれしいですね」とアピールした。