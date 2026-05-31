少年隊の錦織一清（61）が30日、都内で初の写真集＆カレンダー「言魂−10カラットの呟きと共に−」（ワニブックス）の発売記念イベントを開いた。「60歳の記念。思い出にもなるし、すごくうれしい」。還暦イヤーの締めくくりの作品。「僕はSNSで毎日、つぶやいている。『言魂−』はエッセーなのかSNSなのか分からない言葉が書いてある。カメラマンから『読む写真集だね』と言われました。」。古巣の後輩の嵐が今日31日にラストライ