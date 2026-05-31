俳優舘ひろし（76）が30日、東京・調布駅で、調布警察署一日警察署長任命式に出席した。オープンカーで登場した舘は、調布はかつて所属した石原プロダクションがあった場所とあって「久しぶりに調布に帰ってまいりました。こんなに歓迎されて感無量です」とあいさつした。交通ルールについてのトークでは「（映画では）バイクに乗ってショットガンを撃っているので言える立場にない」と笑わせつつ、自転車マナー向上などを呼びかけ