「体にいいものを選んでいるつもりなのに、なぜか不安が消えない」そんな感覚を抱いたことはないだろうか。とくに認知症の予防というと、特別な食材や健康法を取り入れることに意識が向きがちだ。しかし、その“良かれと思っている習慣”の中にこそ、見落とされているリスクが潜んでいる可能性がある。元オックスフォード大の医学研究者であり、医学博士として脳と糖の関係を研究してきた下村健寿氏は、認知症リスクを高める意外な