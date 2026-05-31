由美かおる（75）が30日、都内で行われた「小春日和〜Indian Summer〜」（松本動監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。1978年（昭53）「火の鳥」（市川崑監督）以来48年ぶりの映画出演と、芸能生活60周年を祝う花束を贈られ、感激した。初のおばあちゃん役を演じた今作に「水戸黄門」で演じた、かげろうお銀ばりの入浴シーンはないが「若い方にお譲りします」と照れ笑い。それでも、壇上で美脚を披露し「久しぶりに歌わせていた