タレントの村重杏奈（27）が30日、都内で写真集「あんな」（講談社）発売記念会見に出席した。周囲からは「おっぱい大先生」と呼ばれる中、今回の写真集では「ケツ番長になりたい」と、ジムやピラティスに通うなどボディーメイクに励んだ。報道陣に写真集の収録カットを「努力の成果」と見せつけ、「どんぶらこどんぶらこと川から流れてきそうな桃尻ができました」と満面の笑みを見せた。