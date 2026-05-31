タレントの中山秀征が３０日までに自身のインスタグラムを更新。プロ野球・日本ハム―巨人戦でファーストピッチをした様子を報告した。「エスコンに到着するとＢＩＧＢＯＳＳ新庄剛志監督が出迎えて下さいました」と日ハム・新庄監督とグッドサインで肩を組んだ２ショットを公開。投球シーンでは力強いフォームも見せている。また「打席には小学生の頃から長男、翔貴と同じ少年野球チームだった清宮幸太郎選手が立ってく