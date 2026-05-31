評価が低い人は、能力が低いのではない。「評価につながる行動」を知らないだけだ。たとえば、仕事で結果を出そうと頑張る。それなのに、なぜか評価されない。なぜか重要な仕事は別の人に回っていく。そんな違和感を覚えたことはないだろうか。多くの人は「結果を出せば評価される」と考えるが、実際にはもっと別の要因によって評価の差が生まれている。815社・17万人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏によれば、評価され