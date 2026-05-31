岩下志麻（85）が30日、都内で「映画監督篠田正浩レトロスペクティブ」トークイベントに登壇した。夫の篠田正浩さんが25年3月25日に94歳で亡くなって以来、初めて公の場に姿を見せた。当初は「喪失感が大きくて気力が全然、なくなって死にたい、死ぬことばかり考えていた」という。それでも「映画人生の本を書きませんかと言っていただき、やってみると（監督作の）22本を見て、本を読まなきゃいけない。生きているみたいになっ