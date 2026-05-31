LE SSERAFIMのカズハが、しなやかなボディラインを披露した。カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】「お見事」カズハの“11字腹筋”公開された写真には、オールブラックのコーディネートに身を包んだカズハの姿が収められている。ショート丈のトップスからは引き締まったウエストがのぞき、くっきりと浮かぶ“11字腹筋”で視線を奪った。投稿を見たファンからは「美しすぎる」「お見事」「