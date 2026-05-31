読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！幸せの絶頂ともいえる婚約報告の直後、突然身に覚えのない浮気の噂や悪質な嘘が周囲で流れ始めたのです……！犯人は、なんと一番信じていたはずの友人。嫉妬から始まった執念深い嫌がらせと、その先に待っていた痛快な結末とは――婚約を報告すると...とんでもない噂が！私には学生時代からずっと仲が良く、なんでも相談しあえる大親友がいました。最愛の彼からプロポーズを受け