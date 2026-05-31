神奈川・相模原市で30日、住宅7棟が全焼する火事がありました。30日午後5時半ごろ、相模原市中央区の住宅から火が出て、住宅7棟が全焼するなどあわせて14棟が燃えました。近所の人は「みんな慌ててどうしていいかわからないような感じ」と話しました。火は約10時間半後にほぼ消し止められましたが、この火事で60代男性1人が搬送されました。